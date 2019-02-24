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Ростехнадзор проверяет Сибайский филиал УГОК на промышленную безопасность

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Ростехнадзор проверяет Сибайский филиал УГОК на промышленную безопасность Фото: Ксения Калинина

УФА, 24 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Специалисты Ростехнадзора проверяют состояние промышленной безопасности в Сибайском филиале УГОК. Начальник управления горного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) Александр Филатов сообщил, что с 14.00 часов 21 февраля работники ведомства начали комплексную расширенную проверку состояния промышленной безопасности в Сибайском филиале Учалинского ГОКа, которая продлится 30 дней.

Поручение о проведении внеплановой проверки предприятия дал Западно-Уральскому управлению Ростехнадзора руководитель ведомства Алексей Алёшин. Решение о проведении проверки было принято 20 февраля на расширенном совещании в центральном офисе надзорной службы в связи с вредными выбросами, образующимися в результате окислительного процесса медно-цинковых колчеданных руд Сибайского месторождения в чаше отработанного карьера.

Накануне прошло совещание с участием главы администрации Сибая Рустема Афзалова, заместителя руководителя аппарата главы Республики Башкортостан Рината Баширова, начальника Управления горного надзора Александра Филатова, технического директора АО «Учалинский ГОК» Ильяса Ахмедьянова и директора Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК Яудата Биккинова. Участники отметили, что ситуацию, возникшую на Сибайском карьере, нельзя отнести к разряду рядовых. Поэтому важно на каждом этапе работ по ликвидации очагов окисления обеспечить контроль опытных специалистов по горному делу, ученых. 27 февраля в Сибай приедет представитель Института проблем комплексного освоения недр РАН – ведущего российского института в горном деле.

Работы по частичному подтоплению дна Сибайского карьера продолжаются. По состоянию на 8.30 часов 22 февраля уровень воды в карьере составлял 26 метров.

Теги: Сибай, УГОК, карьер, Ростехнадзор
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