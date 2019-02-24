Врачи Зауралья сразились в военной-патриотической игре «Зарница»

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УФА, 24 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Баймакской центральной городской больнице знают, как бороться с зимней хандрой и профессиональным выгоранием. С 2008 года здесь проводится военно-патриотическая игра «Зарница» среди медработников. В этом году на соревнования были приглашены команды из Зауралья – Абзелиловского, Зилаирского районов и города Сибай.

Врачи испытали свои силы при прохождении веревочного коридора, в беге с препятствиями, при метании гранаты. Медработники соревновались в оказании первой неотложной помощи. Самым главным испытанием стало взятие снежной «Царь-горы». По словам организаторов, на «Зарнице» царила праздничная атмосфера и добрый дух соперничества.

Каждая команда отличалась своим характером и настроем. «Адреналин» из Сибая , «9 рота» из Зилаирского района, «Патриот» из Абзелиловского района и «Ирандык» из Баймакского района проявили бойцовские качества. Своего рода мотором команды «Адреналин» стал председатель первичной профсоюзной организации Профсоюза работников здравоохранения Басир Шарипов. Зилаирцы всячески поддерживали своих напарниц по команде. «Патриот» был боевит, настроен только на победу. Баймакский «Ирандык», представленный молодой порослью врачей, порадовал задором. Все команды до конца боролись за победу. В итоге, 1 место заняла команда из Сибая, 2 место — Баймак, 3 место – абзелиловцы и 4 место – зилаирцы.

«Добрая традиция Баймакской ЦГБ сегодня продолжилась встречей уже на уровне Зауралья. Спасибо, что поддержали нас, коллеги. Спасибо главе СП Темясовский сельсовет Айгуль Байрамгуловой и темясовцам, оказавшим содействие. Мы свою «Зарницу» посвятили 100-летию Республики Башкортостан и Дню защитника Отечества. Пусть на Земле будет мир», — сказал главврач Баймакской ЦГБ Альберт Тутаев.