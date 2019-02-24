Фото: www.instagram.com/elvin_grey_music/ Элвин Грей поддержал жителей Сибая и призвал не верить провокаторам Фото: www.instagram.com/elvin_grey_music/

УФА, 24 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) опубликовал в своем аккаунте в соцсетях открытое обращение к жителям Сибая, в котором поддержал местных жителей, а также призвал не «раскачивать лодку», не вестись на провокации «серого кукловода».

«Дорогие друзья. В этот тяжелый для вас день я с вами. Что в моих силах я делаю. Но я хочу сказать о другом. Прежде чем начать говорить, я пересмотрел много материалов по этой проблематике. Не скрою, очень много получал писем с просьбой высказать свое мнение. Можно было бы сейчас написать несколько популистских лозунгов, сослаться на бездействие власти. Однако у меня сложилось свое мнение, иное, которым я и хочу поделиться, — написал Элвин Грей. — Проблема карьера, и выхлопы диоксида серы возникли не два месяца назад. Этой проблеме 16 лет, как минимум. Бездумное использование наших с вами богатств — результат, которым вы отравляетесь сегодня. Если уж кому и предъявлять, то тем, кто стоял у руля в то время, и должным образом не защитил горожан от будущих, предсказуемых проблем».

Певец считает, что общественность будоражит определенный круг лиц из числа активистов. Эти люди перекладывают вину то на главу администрации, то на врио главы РБ, которые были назначены на должности в прошлом году. Популярный артист призвал «не выносить сор из избы», а действовать сообща, не идти на поводу у провокаторов, а помочь руководителю Башкирии.

«Ребята, смотрите что на самом деле происходит. Здесь, использовав вас, вашу проблему, какой-то «серый кукловод» наносит удар за ударом в под дых нашей республиканской власти, ослабляя ее. Вашими же руками все это делает. Неужели вам все равно. Ведь поймите, республика настолько ослаблена, еще один пинок она может не выдержать. Давайте сплотимся вокруг нашего руководителя, и решим эту проблему сообща. Поверим ему, его возможностям. Этот парень наша с вами надежда и опора, мы очень давно ждали и надеялись. Думаю, никакие силы извне не смогут нас с вами загнать обратно в то стойло, в котором мы находились последние ...надцать лет, — подытожил певец. — Не дадим себя обмануть в очередной раз. Всем добра, терпения, мудрости. Вместе мы сила!».