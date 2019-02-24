Фото: автор В Башкирии в ближайшие три дня будет снежно и морозно Фото: автор

УФА, 24 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в ближайшие три дня будет снежно и морозно. По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 24 февраля, местами пройдет небольшой снег, слабая метель. На отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -12,-17 градусов, при прояснении до -20,-25, днем -7,-12, в горных районах 0,-5.

В понедельник, 25 февраля, ожидается небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный, западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут -13,-18, местами до -23°, днем -8,-13.

Во вторник, 26 февраля, прогнозируется небольшой снег и слабая метель. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -13,-18, местами до -23, днем -5,-10.