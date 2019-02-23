В Кугарчинском районе Башкирии открыли мемориал защитникам Отечества
В Кугарчинском районе Башкирии открыли мемориал защитникам Отечества Фото: Рустям Саитбатталов
УФА, 23 фев 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В селе Волостновка Кугарчинского района открыли мемориал Герою Советского Союза Николаю Ежову и солдатам Великой Отечественной войны, выходцам из этого села.
Мемориал участникам Великой Отечественной войны возведен благодаря программе поддержки местных инициатив.
«Навечно прославили свои имена в Великой Отечественной войне наши земляки, ставшие Героями Советского Союза и полными кавалерами Ордена Славы. Среди них — Миннетдин Аминов, Василий Бекетов, Николай Ежов, Михаил Еремин, Павел Жувасин, Василий Копылов, Суфий Сафуанов, Фаттах Шамгулов, а также Георгий Шубин и Николай Браун. В локальных конфликтах звания Герой России удостоены Юрий Климов и Мансур Рафиков», — отметил на торжественной церемонии открытия мемориала защитникам Отечества глава администрации Кугарчинского района Гайса Янбаев.Он также выразил признательность ветеранам, труженикам тыла, детям войны, поднимавшим народное хозяйство в военные и послевоенные годы, за их подвиг, труд на благо одной большой страны.