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В Кугарчинском районе Башкирии открыли мемориал защитникам Отечества

ОБЩЕСТВО
Фото: Рустям Саитбатталов

В Кугарчинском районе Башкирии открыли мемориал защитникам Отечества Фото: Рустям Саитбатталов

УФА, 23 фев 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В селе Волостновка Кугарчинского района открыли мемориал Герою Советского Союза Николаю Ежову и солдатам Великой Отечественной войны, выходцам из этого села.

Мемориал участникам Великой Отечественной войны возведен благодаря программе поддержки местных инициатив.

«Навечно прославили свои имена в Великой Отечественной войне наши земляки, ставшие Героями Советского Союза и полными кавалерами Ордена Славы. Среди них — Миннетдин Аминов, Василий Бекетов, Николай Ежов, Михаил Еремин, Павел Жувасин, Василий Копылов, Суфий Сафуанов, Фаттах Шамгулов, а также Георгий Шубин и Николай Браун. В локальных конфликтах звания Герой России удостоены Юрий Климов и Мансур Рафиков», — отметил на торжественной церемонии открытия мемориала защитникам Отечества глава администрации Кугарчинского района Гайса Янбаев.
Он также выразил признательность ветеранам, труженикам тыла, детям войны, поднимавшим народное хозяйство в военные и послевоенные годы, за их подвиг, труд на благо одной большой страны.

Теги: День защитника Отечества
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