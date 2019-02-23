Фото: ГТРК «Башкортостан» Выживший в страшной перестрелке в Учалах Зариф Хилажев рассказал подробности ЧП Фото: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 23 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Учалинец Зариф Хилажев, пострадавший в страшной перестрелке 13 января, вернулся домой после почти пяти недель, проведенных в больнице. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

Зарифом Хилажев подробно рассказал журналистам о том, что ему пришлось пережить в то раннее утро.

«Было полшестого утра. Мы спали дома. В дверь начали сильно стучаться и кричать «помогите». Мы поняли, что происходит что-то страшное. Родители учили меня всегда помогать тем, кто нуждается в помощи. Мы открыли дверь, забежала соседка, у которой пальцы были в крови. Хотели оказать первую помощь, но не успели. Ее муж уже начал стрелять с криком «где моя жена?». Дальше все было как в тумане, — поделился воспоминаниями Зариф Хилажев.

Он поблагодарил врачей, которые все это время боролись за его жизнь, а также своих близких и друзей.

«После выстрелов я был весь в крови. Моя Назгуль (7-летняя дочь Зарифа Хилажева – прим. ред.) перевязывала мне раны – она не испугалась, помогала мне. Хочу выразить огромную благодарность нашим учалинским врачам и уфимским врачам РКБ имени Куватова за их профессионализм и своевременную помощь. И, конечно же, моим родителям, близким и друзьям за поддержку», — добавил Зариф Хилажев.

Впереди мужчину ждет еще несколько операций на руке. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Между тем, в региональном управлении Следкома России продолжают расследовать уголовное дело по факту расстрела трех человек. Следователям предстоит восстановить все детали событий того утра, после чего дело, скорее всего, будет закрыто из-за смерти подозреваемого.

Как сообщало «Башинформ», трагедия произошла 13 января. В этот день рано утром местный житель Артур Ибрагимов поссорился со своей супругой после возвращения из кафе. Женщина, опасаясь за свою жизнь, сбежала от него, по пути она просила помощи соседей. Мужчина преследовал ее с ружьем – по дороге он расстрелял семью Хилажевых, убил живущего рядом майора полиции. Догнав женщину, выстрелил ей в голову и покончил с собой.