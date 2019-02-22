Минздрав Башкирии опроверг слухи о заболевании сибайцев отеком легких

УФА, 22 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии опровергли слухи о массовом заболевании жителей Сибая «отеком легких». В региональным средствах массовой информации распространили сообщения об участившихся случаях постановки вышеназванного диагноза сибайцам.

С начала 2019 года в Сибае не зафиксировано ни одного случая отека легких. По словам главного пульмонолога Минздрава Башкирии Рустэма Зулкарнеева, ведущим признаком отека легких является быстро прогрессирующая в течение нескольких часов одышка с ощущением нехватки воздуха. Нередко – кашель, вначале мучительный сухой, затем начинается откашливание пенистой розоватой мокроты.

«При отсутствии помощи может наступить неблагоприятный исход. Поэтому ввиду быстрого развития критических нарушений жизненно важных функций организма при развитии отека легких любого происхождения необходима неотложная госпитализация пациента и специализированное лечение в отделении интенсивной терапии. При отеке легких это является обязательным условием», — объяснил специалист.