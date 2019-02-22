Фото: Олег Яровиков Почему Башкирия соперничает с Татарстаном, обыски у бывшего вице-премьера - итоги недели Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Что сказал Радий Хабиров о послании Путина, дети Сибая добрались до крымской «Мечты», у бывшего вице-премьера Башкирии прошли обыски, как в уфимском медцентре лечат от выдуманных болезней, когда поликлиники республики приведут в нормальный вид. Главные события недели — в материале агентства «Башинформ».

Добрый отклик на послание Путина

20 февраля в Москве врио главы Башкирии Радий Хабиров принял участие в церемонии оглашения ежегодного Послания президента РФ Федеральному собранию. В частности, Путин предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, потерявших работу, и запустить для безработных программу соцконтрактов. С 2020 года запустить программу «Земский учитель», предусматривающую выплату в миллион рублей для переезжающих в села учителей, и поднять планку выплат на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов. Также ввести дополнительные меры поддержки для многодетных семей — погасить 450 тысяч рублей ипотечного долга. ЦБ поручено обеспечить меры по снижению ипотечных ставок до 9%, а после — до 8%.

«То, что в нашей республике вызовет добрый отклик, это ипотечные каникулы», — поделился Радий Хабиров.

Задержали высокопоставленных чиновников-браконьеров

Как сообщил телеканал БСТ, в минувшие выходные в Благоварском районе задержали с поличным «группу высокопоставленных чиновников». Сообщается, что мужчины занимались браконьерством. Чиновники решили поохотиться на снегоходах и подстрелили трех косуль и четырех зайцев. Увидев охотинспекторов, они в спешке бросили добычу. Среди задержанных — сотрудник РОВД и депутат райсовета. Материалы переданы в отдел полиции Благоварского района. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело.

ТОСЭР: следующий шаг

21 февраля врио главы РБ Радий Хабиров встретился с инвесторами. На «Инвестчасе» главы муниципалитетов, где созданы территории опережающего развития, рассказали о перспективных проектах. В республике статус ТОСЭР получили Белебей, Кумертау, Нефтекамск, Белорецк и Благовещенск. Как отметил Хабиров, «следующий шаг, который мы делаем, это создание особой экономической зоны в Ишимбае».

Также в ближайшее время в Австрии и Турции планируется открыть представительства Башкирии, сообщил «Башинформ».

18 февраля учредитель компании Lasselsberger рассказал на встрече с Радием Хабировым, что компания на 50% завершила строительство цементного завода в Абзелиловском районе. «Вы — очень крупный зарубежный инвестор в Башкортостане. Поэтому нам очень важно, чтобы Ваше предприятие чувствовало себя здесь комфортно», — отметил Хабиров.

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Как в уфимском медцентре лечат от выдуманных болезней

«Центр здоровья» в Советском районе Уфы предлагает своим клиентам вылечить несуществующие болезни. Причем за это «лечение» нужно заплатить немалую сумму. А если денег нет, то прямо в офисе центра оформят кредит, выяснил телеканал «Вся Уфа», который провел собственное расследование. По словам бывшей сотрудницы центра, врачи клиники выдумывали пациентам болезни и вылечить их предлагали только в этом «Центре здоровья». По данным телеканала, многие уфимцы уже лишились из-за подобного обмана больших денег. Пострадавшие написали заявления в полицию.

Флешмоб на родном

21 февраля врио главы РБ Радий Хабиров запустил флешмоб, посвященный Дню родного языка. Он предложил всем желающим прочесть стих на родном языке и запостить его в соцсетях с хэштегом #Туғантел и #Роднойязык, сообщает «Башинформ». «Я глубоко убежден, что родные языки – это не то, что разъединяет нас, а то, что, наоборот — делает мир духовно богаче», — написал Хабиров в соцсетях. Он прочитал стихотворение «Туған тел» Рами Гарипова и пригласил всех присоединиться.

Добавим, что фонд «Петербургская политика» отнёс страницы в соцсетях руководителя Башкирии в категорию «лучшие аккаунты губернаторов». По мнению известного специалиста по Social Media Олега Бармина, аккаунты Радия Хабирова могут быть примером для всех губернаторов.

Виновны: 12 вербовавших мужчин

В Уфе вынесли приговор членам запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир». 12 членов уфимской ячейки получили от 11 до 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает ГТРК «Башкортостан». Суд установил, что молодые люди занимались вербовкой. В ходе обысков оперативники ФСБ обнаружили в квартирах у подозреваемых материалы, которые подтверждали пропаганду и намерения вербовки в террористическую организацию новых сторонников. Суд признал молодых людей виновными в организации и участии в запрещенной террористической ячейке. Они отправятся за решётку в общей сложности на 163 года.

О соперничестве с Татарстаном

21 февраля врио главы Башкирии Радий Хабиров во время «Диалога на равных» с молодежью на форуме «Башкортостан — территория возможностей» объяснил, почему Башкортостан и Татарстан соперничают друг с другом. Он упомянул и строительство мечетей, и хоккейное противостояние, рассказывает «Башинформ». «Нас многое связывает: общая культура, история. А когда понимаешь, что мы очень близки и понимаем друг друга с полуслова, возникает желание друг друга «подтрунивать», — объяснил Хабиров. По его словам, Башкортостан всегда находился с Татарстаном в некоей конкуренции. И это товарищеское соперничество — двигатель прогресса.

В рамках форума Хабиров поблагодарил детей, проявивших отвагу и мужество в спасении жизней, и вручил юным героям подарки. «Спасибо вам большое. Вы — будущее нашей республики», — сказал он.

Изменили порядок оформления 300 тысяч

Как информировала газета «Республика Башкортостан», полномочия по назначению единовременной выплаты в 300 тысяч рублей при рождении первого ребёнка переданы Управлению по реализации жилищных программ РБ. Ранее они осуществлялись в Госстрое.

Вопрос о стимулировании рождаемости рублем врио главы Башкирии обсудил с молодежью на форуме «Башкортостан — территория возможностей». «Мы проанализировали ситуацию [о выделении 300 тысяч рублей за первенца] и пришли к выводу, что это не самый эффективный способ», — сообщил Радий Хабиров.

О ситуации в Сибае и крымской «Мечте»

19 февраля врио главы РБ Радий Хабиров заявил о том, что будет настаивать на завершении работ по подтоплению карьера в Сибае до 20 марта. «Хотя понимаю, что это довольно масштабные работы», — подчеркнул он на брифинге с участием полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова, пишет «Башинформ». «Надеемся, что все сказанное сегодня при обсуждении на совещании в республиканском правительстве, обязательства, взятые сторонами, будут выполнены», — добавил Комаров.

Комментируя вопрос по компенсационной выплате жителям Сибая, Хабиров сказал, что «необходимо доказать наличие вреда для здоровья в результате горения в карьере. Каждый гражданин имеет право подавать в суд в установленном порядке», — отметил он.

18 февраля мэрия Сибая обжаловала в Верховный суд решение горсуда о бездействии чиновников в связи с горением в карьере. С 20 февраля 250 детей из Сибая проходят оздоровление в крымском санатории «Мечта». Следующая группа детей полетит в Крым 10 марта, сообщили на «Здравчасе».

У бывшего вице-премьера Башкирии проведены обыски

Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», следователи по расследованию особо важных дел СКР провели обыски по месту жительства бывшего вице-премьера Башкирии, экс-министра Минземимущества Евгения Гурьева, арбитражного управляющего Урала Ахметова и бывшего директора «Управления административными зданиями РБ» Эльвиры Берг. Оперативные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела, сообщил изданию источник, не уточнив статью, по которой возбуждено дело. Ранее Гурьев, Ахметов и Берг вызывались на допросы в качестве свидетелей по этому уголовному делу, напомнил «Ъ-Уфа».

«Чтобы не повеситься хотелось, заходя в поликлинику»

Как сообщил «Башинформ», 18 февраля на совещании в правительстве врио главы РБ Радий Хабиров подверг критике социальный блок правительства и региональный Минздрав, поставив перед ними задачу до конца текущего года привести поликлиники республики в нормальный вид. «Чтобы не повеситься захотелось, заходя в поликлинику, а, наоборот — тебя там доброжелательно встретили», — сказал он и напомнил, что до конца 2019 года проект внешнего оформления и маршрутизации поликлиник должен быть реализован.

Также Хабиров предложил чиновникам «ножками прогуляться» до подъездов в многоквартирных домах и лично проверить их состояние. Иначе срок реализации программы по ремонту подъездов может быть сорван.

Как продавцы нарушают закон

Это выяснили активисты-молодогвардейцы вместе с полицейскими. Они побывали в торговых точках сел Слак, Шафраново и Чуракаево, пишет газета «Альшеевские вести». Молодые ребята зашли в местный продуктовый магазин и спокойно приобрели алкогольную продукцию, рассказывает руководитель проекта «Народный контроль» по Альшеевскому району. Продавца устроил утвердительный ответ покупателей на вопрос о совершеннолетии, никто не настоял, чтобы подростки показали документы. Теперь все материалы этого рейда переданы в правоохранительные органы, рассказали в газете.

Ушла из жизни легендарная Гюлли Мубарякова

22 февраля в Уфе простились с выдающейся актрисой, народной артисткой Советского Союза и Башкирии Гюлли Мубаряковой. Сердце актрисы остановилось 20 февраля. Некролог подписали врио главы РБ Радий Хабиров и другие официальные лица. Траурная панихида состоялась в Башдрамтеатре, в котором легендарная актриса проработала 60 лет, говорится в сообщении ИА «Башинформ».