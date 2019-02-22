Фото: ИА «Башинформ» По нацпроекту «Образование» в Башкирию будет привлечено более 1,2 млрд рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В этом году по национальному проекту «Образование» в Башкортостан будет привлечено более 1,2 млрд рублей, сказал на коллегии Минобразования региона руководитель ведомства Айбулат Хажин.

Средства государства будут направлены на строительство новых школ и ремонт существующих в городах и селах республики, создание центра выявления и поддержки одаренных детей, цифровизацию школ, профессиональное обучение и дополнительное образование жителей Башкирии предпенсионного возраста. Привлекаются в республику большие финансовые средства и в рамках нацпроекта «Демография», в частности, на строительство детских садов и обеспечение местами в ясельных группах детей от 1,5 до 3 лет.

﻿«К 2021 году с учетом строительства дошкольных учреждений, а их будет построено более 40, практически все ребятишки будут обеспечены местами в ясельных группах», — заявил врио министра образования.

Также, по словам Айбулата Хажина, при дошкольных образовательных организациях региона начнут создавать консультационные центры, где детям с особенностями развития и их родителям будут оказываться помощь в адаптации, коррекции и реабилитационной работе. В этом году в республике вводится электронная сертификация на отдых и оздоровление детей . Оформить именные электронные сертификаты, чтобы отправить своих детей в загородные лагеря и санатории, могут все работающие родители республики. Также по электронным сертификатам с начала нового учебного года можно будет оплачивать кружки и секции для детей.

Кроме этого, школы республики переходят на пятидневный режим обучения. Как отметил глава образовательного ведомства региона, с 1 апреля пятидневка будет организована в 60% школ, оставшаяся часть ликвидирует шестидневное обучение к 1 сентября.