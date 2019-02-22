Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.54 ↓

EUR 74.29 ↑

22 февраля Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

По нацпроекту «Образование» в Башкирию будет привлечено более 1,2 млрд рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

По нацпроекту «Образование» в Башкирию будет привлечено более 1,2 млрд рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В этом году по национальному проекту «Образование» в Башкортостан будет привлечено более 1,2 млрд рублей, сказал на коллегии Минобразования региона руководитель ведомства Айбулат Хажин.

Средства государства будут направлены на строительство новых школ и ремонт существующих в городах и селах республики, создание центра выявления и поддержки одаренных детей, цифровизацию школ, профессиональное обучение и дополнительное образование жителей Башкирии предпенсионного возраста. Привлекаются в республику большие финансовые средства и в рамках нацпроекта «Демография», в частности, на строительство детских садов и обеспечение местами в ясельных группах детей от 1,5 до 3 лет.

﻿«К 2021 году с учетом строительства дошкольных учреждений, а их будет построено более 40, практически все ребятишки будут обеспечены местами в ясельных группах», — заявил врио министра образования.
Также, по словам Айбулата Хажина, при дошкольных образовательных организациях региона начнут создавать консультационные центры, где детям с особенностями развития и их родителям будут оказываться помощь в адаптации, коррекции и реабилитационной работе. В этом году в республике вводится электронная сертификация на отдых и оздоровление детей. Оформить именные электронные сертификаты, чтобы отправить своих детей в загородные лагеря и санатории, могут все работающие родители республики. Также по электронным сертификатам с начала нового учебного года можно будет оплачивать кружки и секции для детей.

Кроме этого, школы республики переходят на пятидневный режим обучения. Как отметил глава образовательного ведомства региона, с 1 апреля пятидневка будет организована в 60% школ, оставшаяся часть ликвидирует шестидневное обучение к 1 сентября.

﻿«Башкортостан идет даже немного с опережением по основным приоритетным направлениям сферы образования, озвученным главой государства в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию. Поддержка одаренных детей, обеспечение детей раннего дошкольного возраста местами в ясельных группах, поддержка сельских учителей, — всё это у нас уже реализуется. Так, например, предложенная Путиным программа «Земский учитель»﻿ с выплатой в 1 миллион рублей для преподавателей, переезжающих в села и малые города, с 2020 года будет идти параллельно с республиканской программой «Сельский учитель»,

предложенной врио главы Башкортостана, когда ежегодно 100 лучших сельских учителей будут получать гранты по 600 тысяч рублей», — добавил Айбулат Хажин.

Теги: образование
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии сестра отвела 9-летнего брата в лес и закопала в снегу
В Башкирии 22-летняя девушка приревновала своего 9-летнего брата к родителям и решила избавиться от него. Как сообщает «Мэш», сестра отпросилась у матери
Радий Хабиров объяснил, почему Башкортостан соперничает с Татарстаном
Врио главы Башкирии Радий Хабиров во время общения с представителями молодежи в формате «Диалог на равных» в рамках форума «Башкортостан – территория воз
С четвертой четверти 60% школ Башкирии перейдут на пятидневку
С начала IV четверти не менее 60% школ в Башкирии перейдут на пятидневку, сказал сегодня журналистам врио министра образования региона Айбулат Хажин.
В Башкирии в храме убили человека из-за бытового конфликта
Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, произошло в Стерлибашевском районе Башкирии 17 февраля. В храме правоо
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть