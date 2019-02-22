Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.54 ↓

EUR 74.29 ↑

22 февраля Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Ветерана МВД Башкирии наградили за спасение детей на пожаре

ОБЩЕСТВО
Фото: МВД по РБ

Ветерана МВД Башкирии наградили за спасение детей на пожаре Фото: МВД по РБ

УФА, 22 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Ветерана органов внутренних дел Башкирии Альберта Клявлина сегодня в торжественной обстановке начальник Главного Управления МЧС России по Башкортостану Марат Латыпов наградил медалью за проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, отвагу и самоотверженность при тушении пожара и спасение людей.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД Башкирии, осенью 2015 года на улице Симбирской в Давлеканово он увидел, что из окна квартиры на втором этаже дома идет дым. Рядом в панике бегала женщина. Она сообщила, что в помещении остались двое ее детей — девочки полутора и четырех лет. Замок заклинило, мать не могла его отпереть. До приезда пожарных мужчина поднялся по трубе и влез в горящий дом на второй этаж. Внутри был сильный дым. Испуганных малышей он нашел в дальнем углу комнаты. Он открыл дверь и вывел девочек, а затем вернулся в квартиру. На кухне мужчина потушил разгорающийся пожар, спасая соседей от взрыва бытового газа. Как оказалось, мать на несколько минут вышла к подруге, оставив на плите готовиться еду.

Мужчина совершил через два года еще один героический поступок. Осенью 2017 года, находясь на автозаправочной станции на окраине Давлеканово, ветеран полиции увидел, как из-за обрыва линии электропередач загорелся участок сухой травы. Сильный ветер погнал пламя в сторону АЗС. До приезда пожарных он самостоятельно тушил огонь — в итоге спас город от крупного пожара.

И сегодня Альберт Клявлин готов прийти на помощь людям, попавшим в беду. Он вспоминает, как на железной дороге спас жизнь женщине, которая едва не попала под поезд.

Более 30 лет своей жизни Альберт Клявлин отдал службе в различных подразделениях органов внутренних дел. Сегодня он на пенсии и живет в родном городе Давлеканово.

Теги: МВД РБ, МЧС РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии сестра отвела 9-летнего брата в лес и закопала в снегу
В Башкирии 22-летняя девушка приревновала своего 9-летнего брата к родителям и решила избавиться от него. Как сообщает «Мэш», сестра отпросилась у матери
Радий Хабиров объяснил, почему Башкортостан соперничает с Татарстаном
Врио главы Башкирии Радий Хабиров во время общения с представителями молодежи в формате «Диалог на равных» в рамках форума «Башкортостан – территория воз
С четвертой четверти 60% школ Башкирии перейдут на пятидневку
С начала IV четверти не менее 60% школ в Башкирии перейдут на пятидневку, сказал сегодня журналистам врио министра образования региона Айбулат Хажин.
В Башкирии в храме убили человека из-за бытового конфликта
Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, произошло в Стерлибашевском районе Башкирии 17 февраля. В храме правоо
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть