Фото: МВД по РБ Ветерана МВД Башкирии наградили за спасение детей на пожаре Фото: МВД по РБ

УФА, 22 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Ветерана органов внутренних дел Башкирии Альберта Клявлина сегодня в торжественной обстановке начальник Главного Управления МЧС России по Башкортостану Марат Латыпов наградил медалью за проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, отвагу и самоотверженность при тушении пожара и спасение людей.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД Башкирии, осенью 2015 года на улице Симбирской в Давлеканово он увидел, что из окна квартиры на втором этаже дома идет дым. Рядом в панике бегала женщина. Она сообщила, что в помещении остались двое ее детей — девочки полутора и четырех лет. Замок заклинило, мать не могла его отпереть. До приезда пожарных мужчина поднялся по трубе и влез в горящий дом на второй этаж. Внутри был сильный дым. Испуганных малышей он нашел в дальнем углу комнаты. Он открыл дверь и вывел девочек, а затем вернулся в квартиру. На кухне мужчина потушил разгорающийся пожар, спасая соседей от взрыва бытового газа. Как оказалось, мать на несколько минут вышла к подруге, оставив на плите готовиться еду.

Мужчина совершил через два года еще один героический поступок. Осенью 2017 года, находясь на автозаправочной станции на окраине Давлеканово, ветеран полиции увидел, как из-за обрыва линии электропередач загорелся участок сухой травы. Сильный ветер погнал пламя в сторону АЗС. До приезда пожарных он самостоятельно тушил огонь — в итоге спас город от крупного пожара.

И сегодня Альберт Клявлин готов прийти на помощь людям, попавшим в беду. Он вспоминает, как на железной дороге спас жизнь женщине, которая едва не попала под поезд.

Более 30 лет своей жизни Альберт Клявлин отдал службе в различных подразделениях органов внутренних дел. Сегодня он на пенсии и живет в родном городе Давлеканово.