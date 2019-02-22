Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.54 ↓

EUR 74.29 ↑

22 февраля Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

За февраль в Башкирии уже выпало больше месячной нормы осадков

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

За февраль в Башкирии уже выпало больше месячной нормы осадков Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии за 20 дней февраля уже выпало рекордное количество осадков, до 180% месячной нормы, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наибольшее превышение количества осадков зарегистрировано в Белокатайском, Кушнаренковском, Янаульском районах. По Уфе превышение месячного количества снега составило 120%.

Но, несмотря на обилие осадков, нынешний февраль не стал рекордсменом по количеству снега. За последние 25 лет самым снежным был февраль 2008 года, тогда по республике выпадало 2,5 месячной нормы осадков. А в феврале 2017 года по республике выпало почти две месячные нормы осадков, 190%.

В конце текущей недели синоптики также прогнозируют небольшой, умеренный, мокрый снег. В предстоящие выходные дни местами ожидается метель, сильный ветер, на отдельных участках дорог снежные переметы, снежная каша, накат, гололедица. В воскресенье, 24 февраля, небольшой снег сохранится лишь в отдельных районах республики. Температура воздуха понизится ночью до -12,-17, при прояснениях до -20,-25 градусов, днем до -6,-11 градусов.

Теги: погода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии сестра отвела 9-летнего брата в лес и закопала в снегу
В Башкирии 22-летняя девушка приревновала своего 9-летнего брата к родителям и решила избавиться от него. Как сообщает «Мэш», сестра отпросилась у матери
Радий Хабиров объяснил, почему Башкортостан соперничает с Татарстаном
Врио главы Башкирии Радий Хабиров во время общения с представителями молодежи в формате «Диалог на равных» в рамках форума «Башкортостан – территория воз
С четвертой четверти 60% школ Башкирии перейдут на пятидневку
С начала IV четверти не менее 60% школ в Башкирии перейдут на пятидневку, сказал сегодня журналистам врио министра образования региона Айбулат Хажин.
В Башкирии в храме убили человека из-за бытового конфликта
Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, произошло в Стерлибашевском районе Башкирии 17 февраля. В храме правоо
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть