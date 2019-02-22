Фото: Олег Яровиков За февраль в Башкирии уже выпало больше месячной нормы осадков Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии за 20 дней февраля уже выпало рекордное количество осадков, до 180% месячной нормы, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наибольшее превышение количества осадков зарегистрировано в Белокатайском, Кушнаренковском, Янаульском районах. По Уфе превышение месячного количества снега составило 120%.

Но, несмотря на обилие осадков, нынешний февраль не стал рекордсменом по количеству снега. За последние 25 лет самым снежным был февраль 2008 года, тогда по республике выпадало 2,5 месячной нормы осадков. А в феврале 2017 года по республике выпало почти две месячные нормы осадков, 190%.

В конце текущей недели синоптики также прогнозируют небольшой, умеренный, мокрый снег. В предстоящие выходные дни местами ожидается метель, сильный ветер, на отдельных участках дорог снежные переметы, снежная каша, накат, гололедица. В воскресенье, 24 февраля, небольшой снег сохранится лишь в отдельных районах республики. Температура воздуха понизится ночью до -12,-17, при прояснениях до -20,-25 градусов, днем до -6,-11 градусов.