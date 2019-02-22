В Уфе чествовали детей, проявивших смелость, отвагу и мужество в спасении жизней

Фото: Андрей Старостин



Фото: Андрей Старостин

УФА, 22 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В рамках молодёжного гражданского форума «Башкортостан — территория возможностей» в Уфе прошла торжественная церемония чествования детей, проявивших смелость, отвагу и мужество в спасении жизней. В ней принял участие врио Главы Башкортостана Радий Хабиров.

Руководитель региона поблагодарил юных героев за неравнодушие к чужой беде.

«Спасибо вам большое. Вы — будущее нашей республики, — сказал Радий Хабиров. — Нам, старшему поколению, нужно учиться у вас тому, какие поступки необходимо совершать в жизни. Низкий вам поклон».

Герои церемонии получили памятные подарки от врио Главы республики.

Чествование детей-героев проходит в Башкортостане в рамках проекта «Форум маленьких героев», который призван рассказать общественности о детях и подростках, рисковавших своей жизнью ради спасения людей.

Впервые форум состоялся в республике год назад и был приурочен ко Дню защитника Отечества. На него были приглашены юные жители Башкортостана, которые, несмотря на свой возраст, сумели спасти человеческие жизни.

Осенью 2018 года Молодая Гвардия Республики Башкортостан получила президентский грант на съемки документального фильма о детях-героях республики, который был показан участникам молодёжного гражданского форума «Башкортостан — территория возможностей».