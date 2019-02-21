Уфимка продала дом, чтобы купить оборудование для соцпроекта по здравоохранению

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жительница Уфы Айгуль Загидуллина — врач-диагност. Недавно женщина запустила социальный проект «Экспресс-диагностика для всех». В 2018 году она победила в конкурсе «Мама — предприниматель».

«Я считаю, что профилактика лучше, чем лечение заболеваний. Отдаленные районы республики нуждаются в современной диагностике и правильной постановке диагноза, — считает Айгуль. — Я купила собственную «скорую помощь», оборудовала к ней прицеп и езжу по районам Башкирии и обследую людей. Рентабельность проекта есть и доказана — окупаемость до полугода».

Для того, чтобы закупить специальное диагностическое оборудование, Айгуль Загидуллиной пришлось продать дом. Проект уфимки позволяет обследовать в день до 150 человек, а диагностика занимает буквально 20 минут. После нее можно поставить предварительный диагноз и при необходимости начать лечение.

На гражданском молодежном форуме предприниматель попросила врио главы Башкирии Радия Хабирова обратить внимание на ее соцпроект и начать с ней сотрудничество.

«Уже завтра вам позвонит наш и.о. министра здравоохранения Максим Васильевич Забелин, — четко обозначил руководитель республики. — Вы правильно начали с районов, так как мы не сможем установить ФАПы в каждой деревне. Поэтому если вы будете нашим партнером, то будет хорошо».