Фото: Олег Яровиков Школам Башкирии требуется еще порядка 150 автобусов - Минобразования Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Общеобразовательным организациям Башкортостана требуется еще порядка 150 школьных автобусов различных марок. На эти цели в сводной росписи Министерства образования региона предусмотрено 204 млн рублей, что позволит закупить 106 автобусов, доложил на коллегии ведомства исполняющий обязанности министра Айбулат Хажин.

Сейчас для организации подвоза учащихся задействован 1321 школьный автобус. В прошлом году на финансовые средства республики было приобретено 183 школьных автобуса. Всего в регионе в поездку за знаниями в школы на автобусах ежедневно отправляются более 40 тысяч учащихся.