Фото: Олег Яровиков До конца года в Башкирии доля учащихся в одну смену должна увеличиться на 1% Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

До конца 2019 года в Башкирии количество учащихся в одну смену в школах необходимо довести до 92%. Сейчас доля обучающихся составляет 91%.

Как рассказал на расширенном заседании коллегии Минобразования республики врио главы ведомства Айбулат Хажин, в настоящее время вторая смена отсутствует в 21 школе. Остро стоит проблема организации обучения детей в односменном режиме в 14 муниципальных образованиях.

Частично ликвидировать вторую смену в регионе позволяет строительство новых школ и капремонт учреждений образования. В прошлом году за счет капительного ремонта было введено более трех тысяч новых ученических мест в школах. К 100-летию республики построены четыре образовательных объекта почти на 2,5 тысячи мест. Требуют капитального ремонта 493 образовательных организации республики.