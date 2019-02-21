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21 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Вторая группа детей из Сибая отправится в Крым 10 марта

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

250 детей из Сибая уже начали проходить плановое обследование в крымском санатории «Мечта». С ними работают педагоги и медицинские работники. Врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня на очередном совещании в формате «Здравчас» отметил: главное, чтобы детишки чувствовали себя комфортно, оздоровились и получили яркие, положительные эмоции. По словам и.о. министра здравоохранения республики Максима Забелина, очередная группа детей полетит в Крым 10 марта. 95 детей, живущих в так называемой «зоне 500», сейчас отдыхают в здравницах Башкирии, 87 пожилых жителей Сибая также по показаниям получили путевки в башкирские санатории.

Максим Забелин доложил, что за месяц с небольшим бригада врачей из 140 специалистов приняла более 14 тысяч жителей Сибая, из них более пяти с половиной тысяч детей. За это время были ликвидированы очереди и все желающие смогли попасть на прием к нужным специалистам. Более того, за последнее время 600 человек, которые записались на прием, не пришли на него.

Руководитель рабочей группы при администрации главы Башкирии по обращениям жителей в социальных сетях Елена Прочаковская привела пример, что в Сибай на консультацию к узким специалистам начали приезжать даже из других районов республики. В частности, на приеме к одному из врачей сидела пожилая женщина из Аургазинского района, которую в Сибай привез внук.

И.о. министра здравоохранения Башкирии рассказал, что с 1 марта число врачей из Уфы, которые работали в Сибае, будет уменьшаться. Часть из них вернется в свои лечебные учреждения, часть, в том числе и педиатры, продолжат свою работу в городе.

Теги: Сибай, Здравчас, Крым
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