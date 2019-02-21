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В сентябре в Башкирии появится Центр развития и поддержки одаренных детей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В сентябре в Башкирии появится Центр развития и поддержки одаренных детей Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии к сентябрю текущего года должен появиться региональный Центр развития и поддержки одаренных детей. Об этом сообщил на коллегии ведомства исполняющий обязанности министра образования республики Айбулат Хажин.

По его словам, Центр будет способствовать улучшению работы в данном направлении, потому что, судя по результатам участия учащихся региона во Всероссийской олимпиаде школьников, республике есть куда стремиться.

﻿«Здесь требуется прорыв. В 2018 году лишь 98 детей смогли пройти на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, там наши дети смогли завоевать только 29 призовых мест, из них 2 победителя и 27 призеров. В рейтинге субъектов России позиция Башкортостана недостойна для нас, — отметил и.о. министра. — Нам необходимо ставить на новый уровень сопровождение одаренных детей через учебно-тренировочные сборы, образовательные, профильные смены, дистанционную электронную школу во взаимодействии с вузами республики».
Сейчас прорабатываются органы управления, принципы функционирования и ресурсное обеспечение центра. Орган создается в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». На данное направление из федерального центра привлечено более 210 млн рублей.

Как сообщало ранее агентство, в республике в прошлом году была утверждена Концепция развития одаренных детей и молодежи. В ноябре врио главы республики Радий Хабиров принял решение материально поощрять победителей, призеров международных, всероссийских и межрегиональных олимпиад, а также подготовивших их педагогов. Победители олимпиад и подготовившие их педагоги теперь будут получать по 60 тысяч рублей, призеры олимпиад и подготовившие их учителя — по 30 тысяч рублей. 1 февраля на первом Форуме школьного образования в Уфе 124 школьника и 82 учителя получили первые премии главы Башкортостана в общей сумме более 12 млн рублей.

Теги: образование
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