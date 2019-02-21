Фото: автор Принцип Хабирова «70/35» в оплате за вывоз мусора соблюдается - общественная палата РБ Фото: автор

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии общественный контроль за начислением платежей за новую коммунальную услугу — вывоз мусора — показал, что поручение врио главы региона Радия Хабирова о фиксированных суммах для горожан — 70 рублей, и для жителей населенных пунктов, где ранее система сбора мусора не была организована, — 35 рублей, выполняется. Об этом заявляет Общественная палата республики.

Как сообщало ранее агентство, в целях мониторинга за порядком предъявления и начисления платежей палата организовала работу «горячей линии». За первую неделю к общественникам поступило порядка 500 звонков из различных городов и районов региона с жалобами на некоторые технические неполадки в новой системе обращения с мусором. Так, например, ряд абонентов заметили несоответствие данных, указанных в платёжках, с количеством зарегистрированных в жилом помещении граждан. Жители сел жалуются, что им начисляется «городской» тариф, хотя у них прежде системного вывоза мусора не было, и, по их словам, к ним должен применяться «сельский» тариф. Также граждане отмечают отсутствие мусорных контейнеров, несвоевременный вывоз мусора. В Краснокамском районе зафиксированы случаи выставления платежного документа в адрес собственников земельных участков, на которых нет жилых домов. В ходе анализа работы выявлена проблема в работе региональных операторов: контактный телефон оператора зоны № 2 республики не функционировал, обеспокоенные жители не могли прояснить ситуацию по выставленным платежам.

«Наша общая задача заключается в том, чтобы не допустить резкого и необоснованного выставления платы за вывоз мусора, — отметила председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина. — Эту тему надо держать на особом контроле, благодаря организации «горячей линии» нам удалось провести независимый мониторинг выполнения поручений врио главы, а также не допустить нарушений, затрагивающих права наших жителей».

«Горячая линия» Общественной палаты действует в будние дни с 9 до 18 часов. Обо всех случаях нарушений жители республики могут сообщать по телефону: 8 (347) 280-82-36 или на электронную почту: oprb2011@mail.ru. Специалисты горячей линии дадут консультации по новой системе обращения с отходами, а также проинформируют о контактных данных регоператора в муниципалитетах.

В начале недели на оперативном совещании в Правительстве Радий Хабиров резко высказался против возможности повышения установленных в регионе платежей за вывоз мусора.