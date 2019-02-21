Фото: Ксения Калинина Жители Башкирии могут обратиться за получением ЕДК на покупку цифровой приставки Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители Башкирии, зарегистрированные и проживающие на территории республики в зоне охвата цифрового эфирного телевизионного вещания, могут обратиться в многофункциональные центры (МФЦ) за новой услугой — предоставлением единовременной денежной компенсации (ЕДК) расходов на приобретение цифровой приставки.

Компенсацию вправе получить пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пенсии, и малоимущие семьи с детьми, получающие ежемесячное пособие на ребенка.

Право на получение государственной поддержки предоставляется только один раз на одно домохозяйство. Лица, совместно проживающие и ведущие хозяйство с гражданином, получившим компенсацию, право на получение единовременной денежной компенсации не имеют.

Компенсация предоставляется за фактически приобретенную в 2019 году цифровую приставку в случае обращения за ее предоставлением до 25 декабря 2019 года.

Размер компенсации определяется на основании стоимости приобретенной цифровой приставки, но не свыше 1000 рублей.

Документы, необходимые для предоставления услуги:

1. Заявление

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя

3. Документ, подтверждающий регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства или месту пребывания (представляется по желанию гражданина)

4. Документ, подтверждающий оплату приобретенной цифровой приставки (чек, квитанция)

5. Технический паспорт (руководство пользователя) цифровой приставки

6. Реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации

Ознакомиться с адресом и режимом работы офисов РГАУ МФЦ «Мои Документы»

можно на официальном сайте учреждения либо по телефону контакт–центра: 7(347) 246–55–33.

Вся информация о цифровом телевидении здесь.