Фото: ИА «Башинформ» В Бакалинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Бакалинском районе на Нагайбакской молочно-товарной ферме № 1 общества с ограниченной ответственностью «Нива» сельского поселения Новоурсаевский сельсовет введен карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал врио Главы Башкирии Радий Хабиров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 19 февраля.

В зоне карантина запрещено проведение выставок кошек и собак, выводок и натаска собак, торговля домашними животными, а также вывоз кошек и собак с территории и отлов диких животных в ее пределах. Ограничительные мероприятия будут действовать до официального решения об их отмене.

В связи с этим Управлению ветеринарии РБ поручено установить причины и источники возникновения заболевания и организовать мероприятия по ликвидации очага бешенства. Контролировать исполнение указа будет и.о. министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Файзрахманов.