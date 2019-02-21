УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

21 февраля в Башкирию возвращаются 20-градусные морозы. По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, в четверг местами ожидается небольшой снег и слабая метель.

«Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -8,-13°, при прояснениях -17,-22°, днем -3,-8°», — сообщается на официальном сайте МЧС республики со ссылкой на специалистов Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью и утром на загородные трассы опустится туман, который ухудшит видимость до 500-1000 метров.

В Уфе сильных морозов не ожидается. Столбики термометров максимум опустятся до -12 градусов, а днем возможен снег и потепление до -5.