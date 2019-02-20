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Первая группа детей из Сибая прилетела в Крым

ОБЩЕСТВО
Фото: Крымское информационное агентство

Первая группа детей из Сибая прилетела в Крым Фото: Крымское информационное агентство

УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Первые 125 детей из Сибая прилетели сегодня в Крым для оздоровления в местных здравницах. По сообщению Крымского информационного агентства, еще 125 сибайских детей в возрасте от 7 до 11 лет прилетят в Крым во второй половине дня.

Первая группа детей уже отправилась в Евпаторию, в детский санаторий «Мечта».

«Готово абсолютно все для приема детей — педагогический коллектив, медицинская база. Готовы к работе также экскурсоводы, которые расскажут детям о нашей республике. За эти две недели дети не только смогут оздоровиться, но и получить хорошие впечатления о Крыме», — отметила зампредседателя Совета министров Республики Крым Алла Пашкунова.
По ее словам, еще 250 детей из Сибая приедут в Крым после 10 марта. Эта группа будет постарше — до 16 лет. Они также будут отдыхать в Евпатории.

«Перелет осуществляется за счёт Башкирии, а оздоровление — за средства Крыма», — добавила вице-премьер правительства Крыма.
Ильгина, прилетевшая на отдых из Сибая, рассказала, что до этого ни разу не была в Крыму и ей очень интересно увидеть этот регион.

«Здесь так тепло. Очень интересно побывать у моря. Родители были только «за», чтобы я полетела в Крым», — поделилась Ильгина.
Решение о приеме на оздоровление 500 детей из Башкирии было принято в ходе визита крымской делегации в Уфу.

В первую очередь, на санаторно-курортное лечение направляют детей, проживающих на территории, прилегающей к санитарно-защитной зоне, и детей, нуждающихся в санаторном лечении по медицинским показаниям.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что с ноября 2018 года от жителей города Сибая стали поступать сообщения о неприятном запахе в воздухе.

Через некоторое время специалисты обнаружили, что в сибайском карьере началось тление руды и в воздух выбрасывается сернистый газ. В ситуацию вмешался врио главы Башкирии Радий Хабиров. Изначально, источник хотели засыпать, но эта мера оказалась неэффективной. Руководитель республики, посоветовавшись с учеными, принял решение о подтоплении карьера. Завершить его планируется к 20 марта 2019 года.

Теги: Сибай, дети, санаторий, Крым
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