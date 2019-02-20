Фото: Олег Яровиков В Башкирии примут закон о сельских старостах Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В Башкортостане готовится к принятию республиканский закон «О старостах сельских населенных пунктов», который должен закрепить их полномочия, порядок назначения и взаимодействия с населением и органами местного самоуправления в республике. Федеральный закон, который закрепляет институт сельских старост, президент России Владимир Путин подписал 18 апреля 2018 года. В нем было определено, что староста назначается представительным органом муниципального образования по представлению схода граждан этого населенного пункта из числа жителей, обладающих активным избирательным правом. Старостой сельского населенного пункта не может быть человек, замещающий государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы. Срок полномочий старосты не может быть менее двух и более пяти лет.

Председатель комитета Госсобрания Башкирии по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации Сергей Афонин сегодня в рамках круглого стола, на котором обсуждался аналогичный республиканский закон, заявил, что институт сельских старост достаточно близок к народу и может сделать местную власть открытой, доступной.

«В республике на сегодняшний день, несмотря на отсутствие регионального закона, работает более 3500 избранных старост сельских поселений. Этот институт — серьезный ресурс для развития муниципалитетов. Многие старосты, основной костяк, которых составляют уважаемые на селе люди зрелого возраста, ведут за собой односельчан, сами активно принимают участие в благоустройстве населенных пунктов, решают социальные проблемы, являются организаторами и активными участниками мероприятий, проводимых в селе», — отметил председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Башкортостана» Алексей Шмелев.

По его словам, одна из главных недоработок республиканского закона связана с материальным поощрением работы старост. В законе прописано, что при возможности такие выплаты должно осуществлять сельское поселение из своего бюджета, который является дотационным. По мнению Шмелева, для материального стимулирования работы старост нужно предусмотреть их финансирование из республиканского бюджета.

Еще одна проблема, которую подняли участники круглого стола, связана с выборами сельских старост. В федеральном законе прописано, что выдвижение кандидатуры (досрочное прекращение полномочий) старосты сельского населенного пункта осуществляется на сходе граждан, решение которого легитимно только при 50% явке жителей села. В крупных селах, где проживают больше тысячи человек, собрать на сход даже 500 жителей сегодня становится проблематично. Председатели районных советов и старосты, которые принимали участие в круглом столе, попросили депутатов Госсобрания обратить внимание на эту правовую коллизию. По их мнению, нужно предусмотреть в республиканском законе возможность избрания старост на общих собраниях жителей села или обратиться с законодательной инициативой в Госдуму, которая могла бы внести поправки в федеральный закон.