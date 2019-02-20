В Башкирии в зеркальную дату - 19.02.2019 поженились 60 пар

УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии в зеркальную дату — 19.02.2019 связать себя узами брака решила 61 пара, сообщает Госкомитет РБ по делам юстиции. В столице молодоженами стали 20 пар.

Примечательно, что браков в этот день было зарегистрировано больше, чем подано заявлений. В основном церемонии бракосочетаний прошли не в торжественной обстановке, скорее всего потому, что это был будний день.

В ведомстве отмечают, что многие пары для регистрации брака стараются подобрать «красивые даты». В прошлом году это были дни: 08.08.18, 18.08.2018, 18.12.2018. Многие брачующиеся стремятся провести церемонию в даты, связанные с разными праздниками: День семьи, любви и верности 8 июля, День святого Валентина 14 февраля.