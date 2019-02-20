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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Дети из Сибая вылетели на отдых в Крым

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Фото: соцсети

УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Дети из Сибая, жители которого с конца прошлого года страдают от выбросов загрязняющих веществ из-за тления руды на заброшенном карьере, сегодня отправились на лечение в санаторий «Мечта» в Евпатории. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил глава города Рустем Афзалов.

«250 детей сопровождают 29 взрослых, среди которых опытные педагоги и медицинские работники. Группа вылетает из Магнитогорска в Симферополь, и оттуда автобусами до здравницы. В «Мечте» сибайцев ждут оздоровительные процедуры, пятиразовое питание, бассейн, тренажерный зал, спортплощадки, дискотеки, конкурсы, концерты, экскурсии по историческим местам Крыма», — проинформировал мэр.

Как сообщало ранее агентство, вторая группа детей — 250 человек, приедут в Крым 10 марта.

Решение о приеме на оздоровление 500 детей из Башкирии было принято в ходе визита крымской делегации в Уфу.

В первую очередь на санаторно-курортное лечение направляют детей, проживающих на территории, прилегающей к санитарно-защитной зоне, и детей, нуждающихся в санаторном лечении по медицинским показаниям.

Теги: Сибай
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