Как жителям Башкирии записать ребенка в первый класс
Как жителям Башкирии записать ребенка в первый класс Фото: Олег Яровиков
УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.
С 1 февраля по всей стране стартовала запись детей в школы. Совместно со специалистами Министерства образования республики мы подготовили ответы на семь самых актуальных вопросов.
— Документ, удостоверяющий личность одного из родителей или законных представителей (как правило, паспорт)
Дополнительно родители детей предъявляют оригинал свидетельства о рождении (копию и оригинал) или документ, подтверждающий родство.
Подать заявление можно по закреплению до 30 июня. Примерная форма заявления есть на сайте каждой школы в разделе «Родителям» или «Правила приема».
Документы, которые принесли родители, должны зарегистрировать в журнале приема заявлений, а вам выдать расписку в их получении, подписанную ответственным работником школы и заверенную печатью. В течение недели после приёма документов директор школы подписывает распоряжение о приеме вас в свое учебное заведение.
Прием в 1-й класс проходит без вступительных испытаний и процедур отбора! Отказать в приеме документов в школу, к которой вы приписаны, могут только в одном случае – если в школе закончились свободные места. В этом случае необходимо обратиться в отдел образования администрации района, там вам помогут подобрать школу поближе к дому. Каждая школа на своих официальных сайтах публикует информацию – сколько всего мест будет в первых классах и сколько осталось на текущий момент.
Важно! Даже если вы подали документы в электронном виде, нужно лично прийти в школу, отдать оригиналы документов с заявлением и получить расписку! Пока так. В перспективе процесс планируют автоматизировать, чтобы достаточно было подать документы через сайт.
— Военнослужащих, сотрудников полиции (в том числе погибших или получивших увечья, а также сотрудников МВД, не являющихся полицейскими), органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, госпожнадзора, таможенных органов.