Как жителям Башкирии записать ребенка в первый класс

Какие нужно принести документы?

- Заявление, в котором указать фамилию, имя, отчество ребенка, дату и место его рождения, адрес места жительства, фамилию, имя, отчество родителей (или законных представителей), контактный телефон.

— Документ, удостоверяющий личность одного из родителей или законных представителей (как правило, паспорт)

Дополнительно родители детей предъявляют оригинал свидетельства о рождении (копию и оригинал) или документ, подтверждающий родство.

Подать заявление можно по закреплению до 30 июня. Примерная форма заявления есть на сайте каждой школы в разделе «Родителям» или «Правила приема».

Документы, которые принесли родители, должны зарегистрировать в журнале приема заявлений, а вам выдать расписку в их получении, подписанную ответственным работником школы и заверенную печатью. В течение недели после приёма документов директор школы подписывает распоряжение о приеме вас в свое учебное заведение.