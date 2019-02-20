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Как жителям Башкирии записать ребенка в первый класс

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Как жителям Башкирии записать ребенка в первый класс Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.

С 1 февраля по всей стране стартовала запись детей в школы. Совместно со специалистами Министерства образования республики мы подготовили ответы на семь самых актуальных вопросов.

С какого возраста ребенка можно вести в школу?
Получить почетный статус «первоклассник» могут дети, которым исполнилось от шести с половиной до восьми лет, если нет медицинских противопоказаний. Если хотите отправить чуть раньше, нужно получить разрешение в управлении образования вашего района.
Как узнать, к какой школе вы относитесь?
Возле вашего дома может находиться несколько школ. Вы вправе выбрать любую, но в первую очередь вас примут в школу, которая закреплена за вашим домом, во все остальные – если осталось место. Это законно – так прописано в федеральном законе об образовании. Распределяет дома по школам администрация города или района. Разбивку по Уфе можно посмотреть по этой ссылке﻿. Уточнить номер документа можно в управлении образования своего муниципалитета или же можно пройтись по всем школам в округе и спросить, где «ваша».
Какие нужно принести документы?
- Заявление, в котором указать фамилию, имя, отчество ребенка, дату и место его рождения, адрес места жительства, фамилию, имя, отчество родителей (или законных представителей), контактный телефон.

— Документ, удостоверяющий личность одного из родителей или законных представителей (как правило, паспорт)

Дополнительно родители детей предъявляют оригинал свидетельства о рождении (копию и оригинал) или документ, подтверждающий родство.

Подать заявление можно по закреплению до 30 июня. Примерная форма заявления есть на сайте каждой школы в разделе «Родителям» или «Правила приема».

Документы, которые принесли родители, должны зарегистрировать в журнале приема заявлений, а вам выдать расписку в их получении, подписанную ответственным работником школы и заверенную печатью. В течение недели после приёма документов директор школы подписывает распоряжение о приеме вас в свое учебное заведение.

По каким причинам мне могут отказать и что в этом случае делать?

Прием в 1-й класс проходит без вступительных испытаний и процедур отбора! Отказать в приеме документов в школу, к которой вы приписаны, могут только в одном случае – если в школе закончились свободные места. В этом случае необходимо обратиться в отдел образования администрации района, там вам помогут подобрать школу поближе к дому. Каждая школа на своих официальных сайтах публикует информацию – сколько всего мест будет в первых классах и сколько осталось на текущий момент.

Слышал, в этом году можно подать заявление в электронном виде. Как это сделать?
Действительно, с этого года в республике появилась техническая возможность подать заявление в электронном виде через Госуслуги﻿ или сайт «Электронное комплектование школ Республики Башкортостан»﻿. В законе ничего не сказано про приоритет электронных заявлений над бумажными, поэтому они равнозначны, а очередь – единая.

Важно! Даже если вы подали документы в электронном виде, нужно лично прийти в школу, отдать оригиналы документов с заявлением и получить расписку! Пока так. В перспективе процесс планируют автоматизировать, чтобы достаточно было подать документы через сайт.

Мы живем не по прописке. Как нам отправить ребенка в школу возле дома?
Вы имеете право отправить ребенка в школу не по месту регистрации! Для вас прием документов начнется 1 июля и завершится 5 сентября. Никаких отдельных «квот» для таких случаев нет — в школу вас примут, только если остались свободные места.
Неужели совсем никаких льгот?
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущество получают дети:

— Военнослужащих, сотрудников полиции (в том числе погибших или получивших увечья, а также сотрудников МВД, не являющихся полицейскими), органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, госпожнадзора, таможенных органов.

Теги: образование, школа
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