Фото: ИА «Башинформ» В больницах Башкирии объявили карантин - допуск посетителей в стационары запрещен Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В связи с наступлением сезона эпидемического неблагополучия по заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также с целью предупреждения распространения инфекции в медицинских организациях республики введены ограничительные мероприятия (карантин). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Прекращается допуск посетителей в стационары с круглосуточным пребыванием, временно отменяется профилактический прием детей в детских поликлиниках и плановая диспансеризация детей в дошкольных и образовательных учреждениях. В медорганизациях поддерживается неснижаемый запас противовирусных препаратов, медикаментов и средств индивидуальной защиты.

Изменился режим работы поликлиник Уфы и Уфимского района: врачи принимают по будням с 8.00 до 21.00 часов, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 20.00 часов; в субботу с 8.00 до 17.00 часов, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00 часов.