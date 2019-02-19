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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Регоператоров по вывозу мусора будет координировать «Российский экологический оператор»

ОБЩЕСТВО
Фото: glavarb.ru

Регоператоров по вывозу мусора будет координировать «Российский экологический оператор» Фото: glavarb.ru

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

19 февраля врио Главы Башкортостана Радий Хабиров принял участие в селекторном совещании о переходе на новую систему обращения с ТКО, которое в формате видеоконференции провел председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Премьер-министр отметил, что создана публично-правовая компания «Российский экологический оператор», которая будет координировать действия региональных операторов.

«Общая задача заключается в том, чтобы не только перестроить отрасль, но и не допустить резкого и необоснованного роста платы за вывоз мусора. Эту тему надо держать на особом контроле, в том числе, конечно, Федеральной антимонопольной службе. Некоторые регионы уже установили льготные тарифы для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, я имею в виду целый ряд областей нашей страны. Это хорошая практика. Просил бы губернаторов обратить внимание на эти примеры», — сказал Дмитрий Медведев.

Также председатель российского правительства подписал постановление о сохранении на уровне 2018 года ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду до 2023 года. По его словам, это позволит снизить тарифы для населения

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что врио главы Башкирии Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании высказался против повышения тарифов на вывоз мусора.

Теги: вывоз мусора, Башкирия
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