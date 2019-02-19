Фото: Архив ИА «Башинформ» Стартовал прием заявок на конкурс «Лучшее муниципальное образование» Фото: Архив ИА «Башинформ»

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Лучшее муниципальное образование РБ». В нем участвуют сельские и городские поселения, среди которых выявляют лучшие органы местного самоуправления, которые укрепляют межнациональный мир и согласие. Также в конкурсе участвуют журналисты печатных изданий и телерадиокомпаний республики. Всего в конкурсе 10 номинаций. Организаторы конкурса уточнили, что заявки принимаются до 20 марта 2019 года.

Подробнее о том, как и куда подавать документы здесь.