На острие сверла: кто задавал «ритм жизни» на руднике в Сибае

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Карьер – огромная, трехсотметровой глубины, чаша. Смотришь сверху – и как-то не верится, что вон та маленькая коробочка, медленно ползущая по серпантину карьерной дороги, и есть мощный рудовоз БелАЗ». Так начинается репортаж в газете «Советская Башкирия» от 12 января 1979 года, рассказывающий о работе рудного карьера в Сибае. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

С грандиозной картиной открытых горных разработок по силе производимого впечатления могла сравниться только отпалка (взрывные работы). «Могучий грохот, который слышен за многие километры… Порода взорвана – и мощная техника устремляется в забои, где тысячи тонн горной массы», — описывает увиденное автор репортажа.

Сообщается, что самое непосредственное отношение к отпалке, хотя и не взрывник, имел Михаил Кулешов. Вот уже двадцать лет он бурил скважины, готовил место работы взрывникам. «Если всех вместе – буровиков, взрывников, экскаваторщиков, водителей автосамосвалов, бульдозеристов с их техникой представить в виде огромного сверла, вгрызающегося в каменную твердь, то бурильщики – острие этого сверла», — поясняют в газете.

Работа Михаила Кулешова и его товарищей по бригаде была очень важная и ответственная. Как отмечается, «от качества и количества их труда во многом зависит ритм жизни рудника, а если брать выше, то всего Башкирского медно-серного комбината». Бурильщики хорошо это понимали и старались безупречной работой подтверждать высокую значимость своего дела. Так, бригада Кулешова стабильно первенствовала в соревновании коллективов бурстанков. А 30 апреля 1978 года коллектив рудника чествовал эту бригаду «по случаю выполнения трехлетнего задания», сообщили в издании.

Первые дни нового, 1979 года принесли в Зауралье лютые морозы. На дне карьера у бурового станка нелегко было стоять: скованный холодом агрегат работал на малых оборотах, за какую железку ни возьмись – холод насквозь прожигал рукавицы. Но Михаил Кулешов был доволен результатами своего рабочего дня: «несмотря на неудобную для бурения обстановку, на частые отвлечения для помощи соседу, он сумел за смену дать 25 метров проходки вместо 20 по заданию, — информировали в газете. — Идут первые дни нового года. Для человека важно сделать хорошее начало».

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Добавим, что сейчас в законсервированном сибайском карьере тлеет руда, что наносит вред окружающей среде. Поэтому карьер решено подтопить. Больше информации об этом – здесь.