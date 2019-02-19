Максим Забелин: Сообщения о носовых кровотечениях у детей в Сибае - фейк

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сообщения СМИ о том, что детям Сибая якобы стало хуже, участились носовые кровотечения, не соответствуют действительности. Об этом ИА «Башинформ» заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Максим Забелин.

«На месте постоянно находится бригада врачей, в том числе аллергологи, пульмонологи, ЛОР-специалисты, — сказал Забелин. — На сегодняшний день какого-либо учащения обращения детей к узким специалистам нет. Случаев обращаемости с носовыми кровотечениями не было. Наоборот, идёт спад числа обращений, и уже уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Сибае ниже, чем в целом по республике. У нас электронная очередь, и на сегодня очередей к врачам нет. В коридорах больниц установлены онлайн-камеры, по ним видно, что никакого столпотворения людей нет».

С ноября прошлого года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за окисления руды в неэксплуатируемом карьере по добыче медной руды местного УГОКа (входит в холдинг УГМК), возникла сильная загазованность воздуха.