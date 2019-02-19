Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.24 ↓

EUR 74.90 ↑

19 февраля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Максим Забелин: Сообщения о носовых кровотечениях у детей в Сибае - фейк

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сообщения СМИ о том, что детям Сибая якобы стало хуже, участились носовые кровотечения, не соответствуют действительности. Об этом ИА «Башинформ» заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Максим Забелин.

«На месте постоянно находится бригада врачей, в том числе аллергологи, пульмонологи, ЛОР-специалисты, — сказал Забелин. — На сегодняшний день какого-либо учащения обращения детей к узким специалистам нет. Случаев обращаемости с носовыми кровотечениями не было. Наоборот, идёт спад числа обращений, и уже уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Сибае ниже, чем в целом по республике. У нас электронная очередь, и на сегодня очередей к врачам нет. В коридорах больниц установлены онлайн-камеры, по ним видно, что никакого столпотворения людей нет».
С ноября прошлого года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за окисления руды в неэксплуатируемом карьере по добыче медной руды местного УГОКа (входит в холдинг УГМК), возникла сильная загазованность воздуха.

Теги: сибай
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Радий Хабиров о повышении платежей за вывоз мусора: «Сказал 70, значит 70!»
Сегодня на оперативном совещании в Правительстве врио главы республики Радий Хабиров резко высказался против повышения установленных в регионе платежей
В Башкирии в суде рассмотрят дело о взрыве на нефтяном заводе с шестью погибшими
Прокуратура Башкортостана обвиняет нескольких сотрудников компании «Башнефть» по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасном объекте, повлекш
Радий Хабиров: Чтобы не повеситься хотелось, заходя в поликлинику
Врио главы Башкортостана Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве республики подверг критике социальный блок правительства и р
Радий Хабиров извинился за мэра Сибая перед людьми
Сегодня на оперативном совещании в Правительстве врио главы республики Радий Хабиров извинился за мэра Сибая Рустема Афзалова, который позволил себе рез
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть