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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии врач, отказавшийся госпитализировать бабушку с переломом, уволен

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии врач, отказавшийся госпитализировать бабушку с переломом, уволен Фото: автор

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии дежурный врач-хирург Кушнаренковской центральной районной больницы, отказавший пожилой пенсионерке в госпитализации, уволился по собственному желанию.

83-летняя пациентка поступила с переломом бедра. Врачи диагностировали у нее перелом шейки бедра, наложили специальный деротационный сапожок с использованием деревяшки от швабры в качестве шины. Госпитализировать отказались, сказав, что случай не экстренный. Возмущенные родственники выложили в соцсети видео мучений бабушки, на произошедшее тут же отреагировали вышестоящие органы. Пенсионерку перевезли в 21-ю уфимскую больницу и теперь готовят к операции, сообщало ранее агентство «Башинформ». По факту отказа в госпитализации и ненадлежащего оказания медицинской помощи Минздрав проводит служебную проверку, проверку ведут и следственные органы.

Ситуацию изучили единороссы. Врио руководителя регионального исполкома партии Рустем Ахмадинуров побывал с рабочим визитом в Кушнаренковском районе.

﻿«Как выяснилось, не все, о чем шла речь в сюжетах и статьях, соответствует действительности. Медицинская помощь оказывалась пожилой женщине в течение 2,5 часов практически непрерывно. При поступлении ей был сделан комплекс процедур, который требует времени. Использование для фиксации стопы деревяшки вместо шины действительно было. Как пояснили медики, это произошло в условиях необходимости срочной помощи при отсутствии надлежащей шины», — пояснил Рустем Ахмадинуров.
Как удалось выяснить на месте, некомпетентность дежурный врач-хирург проявил в том, что рекомендовал пожилой пациентке амбулаторную помощь, а не стационар. В настоящее время данный врач уволен.

В ближайшее время на заседании общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее» эксперты обсудят проблему оказания экстренной помощи и медицинских услуг в полном объеме. К участию будут привлечены представители Минздрава республики, медицинского сообщества, общественных организаций.

Теги: медицинская помощь, проверка, больница, перелом, пожилые люди
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