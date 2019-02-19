Фото: ИА «Башинформ» Сегодня жители Башкирии смогут наблюдать главное Суперлуние 2019 года Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 19 февраля, в 14.07 по уфимскому времени жители Башкирии смогут наблюдать главное Суперлуние 2019 года. В этот момент Луна пройдет точку перигея и будет находиться на самом минимальном расстоянии от Земли в этом году.

По информации Уфимского планетария, в 20.53 произойдет полнолуние. Разница между перигеем и полнолунием составит менее 7 часов.

Ничего необычного в суперлуние не происходит. Заметить разницу в размерах и яркости Луны может, наверное, только очень внимательный наблюдатель. Правда, в суперлуние ожидается больший диапазон в океанских приливах и отливах, которые, как известно, являются следствием гравитационного воздействия Луны на Землю.

Следующее Суперполнолуние будет наблюдаться на Земле 9 марта 2020 года.