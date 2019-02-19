В сельском районе Башкирии появился новый ФАП

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 19 февраля, в Стерлитамакском районе состоялось открытие Нижне-Услинского фельдшерско-акушерского пункта.

Медпункт расположен в одном здании с детским садом, имеет отдельный вход и ограждение территории. В ФАПе есть кабинет приема фельдшера, процедурный и прививочный кабинеты, комната ожидания, теплый санузел и помещение для хранения инвентаря.

Прежде жителям села Нижние Услы и деревни Чулпан для получения первичной медико-санитарной помощи приходилось ездить в амбулаторию в селе Верхние Услы на расстоянии 3,5 км либо в поликлинику в Стерлитамаке, сообщили в региональном Минздраве.

Первичную доврачебную медико-санитарную помощь в Нижне-Услинском ФАПе будут получать порядка 400 человек, в том числе 71 ребенок.