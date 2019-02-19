В 2019 году в Уфе отремонтируют 1600 подъездов

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе в 2019 году будут отремонтированы 1600 подъездов в 548 домах, на эти цели выделят 454 млн рублей. Об этом было сообщено на оперативном совещании в мэрии.

Всего в региональной программе капитального ремонта числится 4974 многоквартирных дома и 13 753 подъезда. В программу ремонта подъездов, рассчитанную на шесть лет, попали 3604 дома и 10 313 подъездов — список опубликован на сайте администрации Уфы.

До 2024 года в Башкортостане планируется отремонтировать 26 тысяч подъездов, 4000 из которых — в этом году.

Финансирование на весь период реализации программы составит почти 6 млрд рублей. Около 1 млрд рублей из этой суммы направят на ремонт подъездов в 2019 году.

Перечень работ, который рекомендуется выполнить при ремонте подъездов, включает в себя ремонт входных групп, включая устройство или ремонт подъездного козырька, ремонт ступеней, установку под козырьком энергосберегающих светильников, ремонт полов с обязательным восстановлением плиточных покрытий полов первых этажей. Перечень также включает ремонт и покраску стен и потолков, окраску ограждений лестничных клеток, батарей отопления, замену почтовых ящиков, укладку слаботочных линий в пластиковые короба и замену светильников на энергосберегающие лампы со светошумовыми датчиками.

Ремонт подъездов многоквартирных домов планируется начать в республике с 15 апреля. Завершить — к 1 ноября.