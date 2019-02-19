Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.24 ↓

EUR 74.90 ↑

19 февраля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии прогнозируют сильный ветер и гололедицу

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии прогнозируют сильный ветер и гололедицу Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Во вторник, 19 февраля, в Башкирии ожидаются сильные порывы ветра до 17 м/с. Об этом сообщает официальный сайт МЧС республики со ссылкой на специалистов Башгидрометцентра.

«Ночью снег, днем небольшой снег, по востоку до умеренного. В отдельных районах метель, поземки, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Температура воздуха ночью и днем -4,-9°, местами до -14°».

На трассах республиканского и федерального значения ухудшится видимость. Возможны снежные заносы, снежный накат и гололедица.

Теги: прогноз погоды
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Радий Хабиров о повышении платежей за вывоз мусора: «Сказал 70, значит 70!»
Сегодня на оперативном совещании в Правительстве врио главы республики Радий Хабиров резко высказался против повышения установленных в регионе платежей
В Башкирии в суде рассмотрят дело о взрыве на нефтяном заводе с шестью погибшими
Прокуратура Башкортостана обвиняет нескольких сотрудников компании «Башнефть» по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасном объекте, повлекш
Радий Хабиров: Чтобы не повеситься хотелось, заходя в поликлинику
Врио главы Башкортостана Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве республики подверг критике социальный блок правительства и р
Радий Хабиров извинился за мэра Сибая перед людьми
Сегодня на оперативном совещании в Правительстве врио главы республики Радий Хабиров извинился за мэра Сибая Рустема Афзалова, который позволил себе рез
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть