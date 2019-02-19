Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии прогнозируют сильный ветер и гололедицу Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Во вторник, 19 февраля, в Башкирии ожидаются сильные порывы ветра до 17 м/с. Об этом сообщает официальный сайт МЧС республики со ссылкой на специалистов Башгидрометцентра.

«Ночью снег, днем небольшой снег, по востоку до умеренного. В отдельных районах метель, поземки, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Температура воздуха ночью и днем -4,-9°, местами до -14°».

На трассах республиканского и федерального значения ухудшится видимость. Возможны снежные заносы, снежный накат и гололедица.