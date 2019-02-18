Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю на 13% Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал обновленные данные по заболеваемости ОРВИ и гриппов. По данным на 18 февраля, официально зарегистрировано 37,8 тысяч заболевших, 23 тысячи из них — дети (60,8%).

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди совокупного населения республики на 56,5% выше эпидемического порога, по сравнению с предыдущей неделей выросла на 13%. Превышение эпидемических порогов наблюдается среди детей 3 – 6 лет на 16,4%, школьного возраста — на 38% и взрослого населения – на 62%», — уточнили специалисты Роспотребнадзора республики.

В Уфе на данный момент ОРВИ и гриппом болеют 12,1 тыс. человек, из них 6,3 тыс. — дети. Это на 49% выше эпидпорога. Превышение наблюдается за счет взрослого населения (+ 53%) и детей с 7 до 14 лет (+13%).