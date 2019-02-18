Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии синоптики сообщают о метелях и резких перепадах температур на этой неделе Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии синоптики сообщают о снегопаде и резких перепадах температур на этой неделе

Ожидается преобладание циклонического характера погоды со снегом разной интенсивности в большинстве районов республики, временами метель при сильных порывах ветра. Температурный режим ожидается контрастным, с резкими перепадами, уточняют специалисты республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

19 февраля температура воздуха ночью составит -10,-15, днем будет -5,-10 градусов.

20 февраля в ночные часы похолодает до -23,-28 градусов, днем будет -7,-12.

На минувшей неделе разброс температур по республике был большой: от -25,-29 градусов в отдельных южных и восточных районах до +3 градусов местами в горах.

По сведениям Гидрометцентра России, в Башкортостане во второй декаде февраля среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 4-6 градусов выше нормы.