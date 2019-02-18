Фото: ИА «Башинформ» В Сибайском карьере подтоплено 9 метров горизонта Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Сибайском карьере по плану ведутся работы по подтоплению. В настоящее время точка подтопления зафиксирована на уровне 540 метров, подтоплено 9 метров горизонта. Об этом сегодня на оперативном совещении в Правительстве доложил глава Сибая Рустем Афзалов.

По его словам, УГОК довел уровень подачи воды до 10 тысяч кубов в сутки, завозится известь для уменьшения концентрации диоксида серы.

﻿«По плану было 1600 тонн, принято решение увеличить до 2 тысяч тонн. На этой неделе ожидаются благоприятные метеоусловия для проведения мероприятий. Превышений ПДК не зафиксировано», — сказал мэр.