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В Сибайском карьере подтоплено 9 метров горизонта

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Сибайском карьере подтоплено 9 метров горизонта Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Сибайском карьере по плану ведутся работы по подтоплению. В настоящее время точка подтопления зафиксирована на уровне 540 метров, подтоплено 9 метров горизонта. Об этом сегодня на оперативном совещении в Правительстве доложил глава Сибая Рустем Афзалов.

По его словам, УГОК довел уровень подачи воды до 10 тысяч кубов в сутки, завозится известь для уменьшения концентрации диоксида серы.

﻿«По плану было 1600 тонн, принято решение увеличить до 2 тысяч тонн. На этой неделе ожидаются благоприятные метеоусловия для проведения мероприятий. Превышений ПДК не зафиксировано», — сказал мэр.
Ранее технический директор комбината Ильяс Ахмедьянов рассказал «Башинформу», что двухкилометровый карьер в диаметре и глубиной в 500 метров будет подтоплен на 100 метров, ещё 60 метров — рассчитано на дно. Вода берётся из подземных источников, от естественного водопритока и с соседнего Камаганского карьера. Предварительно, подтопление завершится до 20 марта.

Теги: Сибай
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