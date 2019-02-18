Башкирия в федеральных СМИ: О конце соцсетей, тёте Ленина и миллионе евро

УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Социальные сети — зло или благо и что приведет их к концу? О феномене интерактивного общения рассказал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Действительно ли влияние соцсетей на нашу жизнь безгранично и нужно ли госслужащему вести собственную страницу? На эти и другие вопросы в интервью «Ленте.ру» Радий Хабиров ответил на прошедшем в Сочи Российском инвестфоруме. В частности, он рассказал, что, конечно, в своей работе использует соцсети, так как «невозможно сейчас для государственного муниципального служащего их не использовать. Соцсети — это быстрый способ получения информации». При этом, по мнению Хабирова, «к сожалению, это становится все более характерным для соцсетей явлением, которое, по моему мнению, когда-нибудь приведет их к концу, — это то, что такая быстрая информация все чаще оказывается недостоверной», говорится на «Ленте.ру». «Свою страницу я веду лично — все, что там публикуется, — мои идеи и мои тексты», — рассказал изданию руководитель Башкирии. На вопрос, стоит ли государству вмешиваться в работу соцсетей, он ответил так: «нужно помнить, что когда мы создаем что-то нерегулируемое, — это опасно». «Я не знаю, какими будут соцсети, но есть ощущение, что если они продолжат такими же темпами, как сегодня, превращаться в зону фейков, лжи, оскорблений, — будущего у них нет», «но что придет на смену соцсетям — мы не знаем», резюмировал Радий Хабиров.

В деле об убийстве топ-менеджера УМПО не хватает версий. Как пишет газета «Коммерсантъ», «Генпрокуратура РФ взяла под особый контроль расследование уголовного дела об убийстве заместителя коммерческого директора крупного оборонного предприятия — Уфимского моторостроительного производственного объединения Юрия Яшина, совершенном в июле прошлого года». Ранее сообщалось, что «топ-менеджер стал жертвой конфликта со своим начальником на предприятии». Однако надзорное ведомство решило, что СКР не рассмотрел все мотивы заказа этого преступления.

В июле прошлого года топ-менеджер УМПО спустился на подземную парковку, после этого живым его никто не видел, рассказывает издание, уточнив, что «тело Яшина было обнаружено очень быстро — возле Сафроновской пристани рядом с мостом через реку Белую». Первыми подозреваемыми стали безработный Федор Токарев и трое его друзей. Им предъявили обвинение в похищении и убийстве. В издании говорится, что «Токарев признал свою вину и дал показания о том, что убийство якобы заказал коммерческий директор УМПО Сергей Евстафьев из личной неприязни». Последнего арестовали и предъявили обвинение в организации нападения на Яшина. Однако защита Евстафьева считает, что эти обвинения надуманны. Так, «биллинг и детализация, проведенные в рамках уголовного дела, показали, что он никогда не общался с Токаревым и даже не был с ним знаком», пишет «Коммерсантъ». В итоге прокуратура «согласилась с тем, что следствие не отработало все возможные версии убийства, и взяла дальнейшее расследование дела под свой контроль».

Здесь работала тётя Ленина. «Вести в субботу» рассказали, что «к 100-летию Коминтерна телеканал «Россия 1» выступил соорганизатором конференции, которая была посвящена тому, какую роль Коминтерн сыграл в борьбе с фашизмом. Как отмечается, прошла конференция при участии ведущих исследователей из Англии, Франции, а также Москвы и Петербурга в Башкирии, куда Коминтерн и его спецшколы были эвакуированы с началом Великой Отечественной войны. «То, что мы открыли, — удивительно само по себе», — говорится в сюжете. В башкирском селе Кушнаренково был тогда самый секретный объект Коминтерна — спецшкола, где учили «радиоделу, взрывному делу, потом джиу-джитсу». Как отмечается, «те, кто учился здесь, были борцы с нацизмом. Это были героические люди. Почти все они погибли. Они безвестными засылались в европейские страны, подпольно, нелегально работали и погибали», — рассказали «Вести.ру». В сюжете сообщается также, что «именно здесь, в Кушнаренкове, в имении Топорниных, до революции работала гувернанткой тетя Ленина».

Башкирия — почетный делегат на ЯМЭФ. Два российских региона – Санкт-Петербург и Башкирия будут представлены большими делегациями на пятом, юбилейном Ялтинском международном экономическом форуме в апреле. Об этом РИА Новости в рамках инвестфорума в Сочи рассказал сопредседатель общественной организации «Деловая Россия» и оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров. «У нас две почетные делегации – Санкт-Петербурга и Башкирии. Башкирия, кстати, хочет построить национальную юрту в современном стиле, чтобы там презентовать свои возможности. Думаю, это тоже будет незабываемо для многих участников», — сообщил Назаров. Также свое участие на этом форуме подтвердили президент Сирии Башар Асад, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, актер Жерар Депардье и музыкант Эмир Кустурица. «Есть еще ряд известных людей, имена которых мы не можем назвать», — добавил Назаров.

ЯМЭФ — ежегодное деловое международное мероприятие, проводимое в Крыму, в этом году пройдет с 17 по 20 апреля, уточнили в агентстве.

Сельским врачам — по миллиону. «Новые Известия» подсчитали, что в Башкирии не хватает около двух тысяч врачей. Поэтому Правительство республики подготовило программу господдержки для больниц, где больше всего заметен дефицит кадров – «в проекте постановления говорится о единовременной выплате в миллион рублей для медиков, которые соглашаются отработать там пять лет по контракту». Как отмечается, «программу предлагается распространить как на врачей из самой Башкирии, так и на медиков из других регионов».

На охоте. Как в Башкирии депутата и полицейского задержали за браконьерство, рассказали многие федеральные СМИ. В частности, INTERFAX.RU об этом передает так: «группа охотников, застреливших косулю, задержана в Благоварском районе Башкирии, в браконьерстве подозревают местных депутата и полицейского». По словам источника агентства в правоохранительных органах, предстоит выяснить, кто именно из группы охотников нарушил закон. При этом в МВД по Башкирии подтвердили факт возбуждения дела о незаконной охоте, говорится в сообщении.

Об этой «драме на охоте» написали также «Известия». В сообщении говорится, что «инспекторы ассоциации охотников и рыболовов Башкирии, а также госинспекторы Минэкологии РБ задержали пятерых человек, в том числе полицейского и депутата районного совета, по подозрению в незаконной охоте на трех косуль». Как выяснилось, «подозреваемые передвигались на снегоходах, пытались скрыться от инспекторов» и «успели избавиться от добычи». При этом «если эти пять человек взаимосвязаны и их действия согласованы, то они будут обвинены в преступлении, совершенном группой лиц», уточнили в издании.

Вомбергар прибыл в «Уфу»? Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию о скором переходе в команду нападающего Андреса Вомбергара из словенской «Любляны», пишет Sport24.ru. «Вомбергар прибыл в расположение клуба для подписания контракта, но есть некоторые сложности, — сказал Газизов в беседе с корреспондентом спортиздания. — Игрок, например, должен для начала пройти медосмотр. Скоро все станет ясно, думаю, подпишем соглашение уже в понедельник».

По информации Федерального агентства новостей, «24-летний форвард, представляющий Словению и Аргентину, обошелся клубу из столицы Башкортостана в 1 млн евро».