Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров: Чтобы не повеситься хотелось, заходя в поликлинику Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве республики подверг критике социальный блок правительства и региональный Минздрав, поставив перед ними задачу до конца текущего года привести поликлиники республики в нормальный вид.

«Чтобы не повеситься захотелось, заходя в поликлинику, а, наоборот — тебя там доброжелательно встретили, чтобы было там светло, уютно и красиво, это стоит недорого, об этом я говорил еще в конце прошлого года», — сказал руководитель Башкортостана.

Радий Хабиров еще раз напомнил, что до конца 2019 года проект внешнего оформления и маршрутизации детских и взрослых поликлиник должен быть реализован.

И.о министра здравоохранения Максим Забелин пояснил, что маршрутизация пациентов будет начинаться со входа в поликлинику, где будут отдельные стойки администратора. Здесь же будет вывешена наглядная цветовая навигация, поставлены инфоматы. Будет разделение пациентов на тех, кому требуется неотложная помощь и тех, кто пришел на диспансеризацию или на профилактику и плановые консультации.

По словам руководителя региона, он также дал поручение главам муниципалитетов до 1 марта провести косметический ремонт в медучреждениях.

«Это маленькая проблема, но если вы не занимаетесь даже их решением, то что можно думать о более серьезных вещах», — сказал Радий Хабиров.

Он отметил, что этот вопрос будет более детально рассмотрен в четверг на очередном «Здравчасе».