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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров о повышении платежей за вывоз мусора: «Сказал 70, значит 70!»

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Радий Хабиров о повышении платежей за вывоз мусора: «Сказал 70, значит 70!» Фото: автор

УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня на оперативном совещании в Правительстве врио главы республики Радий Хабиров резко высказался против повышения установленных в регионе платежей за вывоз мусора.

Ранее по его требованию в регионе были установлены следующие платежи: для жителей многоквартирных домов сумма не должна превышать 70 рублей, а для жителей сел и тех населенных пунктов, где ранее система сбора вывоза мусора не была организована, — не более 35 рублей.

﻿«Не надо вести со мной переговоры о выпадающих доходах. Я сказал 70, значит 70! А качество работы регоператоров мы еще оценим. Пока я не вижу от них больших инвестиционных вложений. Я понимаю, если бы они вложились и построили нам 20 заводов по мусоросортировке, тогда путь приходят и будем разговаривать. А пока не надо мне говорить, как им тяжело», — отметил руководитель республики.
Тарифы и нормативы накопления мусора в республике несколько раз пересматривались ведомствами. В декабре тарифы регоператоров были снижены на 4-29%. В декабре Госкомитет РБ по тарифам установил прогнозную плату для жителей многоквартирных домов — от 70 до 98 рублей, для жителей индивидуальных домов — от 71 до 100 рублей. Врио главы Башкирии с суммами не согласился, назвав их неподъемными для жителей.

На прошлой неделе о будущем росте платы за вывоз мусора﻿ сообщало Минэкологии республики, уточнив , что ее размер будет расти по мере строительства и обустройства контейнерных площадок на всей территории республики.

Теги: вывоз мусора
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