Башгидромет предупреждает об ухудшении погодных условий
Башгидромет предупреждает об ухудшении погодных условий Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
На территории Башкирии 18 февраля синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
Как сообщает Башгидрометцентр, ожидается мокрый снег, в отдельных южных районах до сильного. Налипание мокрого снега на провода и деревья, слабая метель, слабый гололед. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.
19 февраля прогнозируется снег, днем небольшой, слабая метель, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -11,-16°, днем -4,-9°.