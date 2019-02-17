В Уфе из-за схода снега с крыши пострадал школьник

УФА, 17 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В связи с резким потеплением в Уфе зафиксировано 12 фактов падения снега и наледи в Демском, Калининском, Кировском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Советском районах.

В двух случаях механические повреждения получили автомобили. В Октябрьском районе снег сошел на автомобиль «Киа» с отлива окна квартиры, расположенной на 8 этаже, в Советском районе — с оконного отлива на 7 этаже на автомобиль «Фольцваген», сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты.

В Калининском районе в результате схода снега предварительно с самовольно возведенного козырька балкона на 9 этаже пострадал учащийся 2 класса. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой.

Управление гражданской защиты просит горожан сообщать о случаях налипания снега, наледи, сосулек на крышах по номеру "112" или в управляющую компанию.