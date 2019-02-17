Фото: ИА «Башинформ» Роструд разъяснил, как россияне будут отдыхать в марте Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России дни с 8 по 10 марта будут нерабочими, пишет «Российская газета» со ссылкой на информацию Федеральной службы по труду и занятости.

Россияне смогут отдохнуть три дня подряд, поскольку пятница, 8 марта, — нерабочая по случаю Международного женского дня, а 9 и 10 марта — календарные выходные.

Кроме того, согласно Трудовому кодексу, 7 марта — короткий рабочий день.

В ведомстве напомнили, что в феврале дополнительного выходного по случаю Дня защитника Отечества не будет, поскольку выходной день с субботы, 23 февраля, перенесли на пятницу, 10 мая. Однако в пятницу, 22 февраля, можно будет уйти с работы на час раньше.

В мае россиян ждет отдых с первого по пятое число по случаю Праздника Весны и Труда и с 9-го по 12-е — в честь Дня Победы. Длинные выходные придутся и на День народного единства — со 2 по 4 ноября.