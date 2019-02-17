Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.70

EUR 75.24

17 февраля Воскресенье

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в ближайшие дни ожидается метель

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в ближайшие дни ожидается метель Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В ближайшие два дня местами по Башкирии ожидается метель, слабый гололед. 18 февраля на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости в явлениях 500 м и менее, сообщает Башгидромет.

Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7,-12°, днем -2,-7°.

19 февраля прогнозируется снег, днем небольшой, слабая метель, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -11,-16°, днем -4,-9°.

Теги: прогноз погоды
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Уфимским врачам удалось спасти беременную женщину с инфарктом миокарда
Хирургам Республиканского кардиологического диспансера удалось спасти женщину, у которой на 33-34 неделе беременности произошел инфаркт миокарда. Уфи
«Берегите себя!». Радий Хабиров встретился с родными погибших интернационалистов-афганцев
Сегодня, 16 февраля, в уфимском Конгресс-холле «Торатау» врио главы Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжествах по случаю 30-летия вывода со
На трассе в Башкирии в ДТП погибли двое человек
Сегодня днем, 16 февраля в Салаватском районе республики на автодороге Кропачево-Месягутово-Ачит произошло ДТП, которое унесло жизни двоих человек. С
В Бирском районе Башкирии в ДТП погибли три человека
Накануне вечером в Бирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла около 18 часов на 76 км автодороги Уфа - Янаул. Столкну
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть