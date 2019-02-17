В Башкирии в ближайшие дни ожидается метель
В Башкирии в ближайшие дни ожидается метель Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 17 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В ближайшие два дня местами по Башкирии ожидается метель, слабый гололед. 18 февраля на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости в явлениях 500 м и менее, сообщает Башгидромет.
Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7,-12°, днем -2,-7°.
19 февраля прогнозируется снег, днем небольшой, слабая метель, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -11,-16°, днем -4,-9°.