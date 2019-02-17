Фото: ИА «Башинформ» Система долговременного ухода будет внедрена по всей России к 2022 году Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Технологии долговременного ухода, апробированные в пилотных регионах, будут распространены по всей России к 2022 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в Сочи на форуме «Здоровое общество. На пути к цели: 80+».

По его словам, уже с 2020 года на систему долговременного ухода регионам будет выделено 2 млрд рублей. «Это очень серьезные деньги. Мы сможем обеспечить систему прежде всего такого выявления потребностей пожилых людей, это самое главное, чего сейчас не происходит», — приводит ТАСС его слова.

Проект по созданию системы долговременного ухода реализуют Министерство труда и социальной защиты РФ в партнерстве с фондом «Старость в радость» и Агентством стратегических инициатив. Работа системы заключается в выявлении граждан, которых система до этого не замечала, типизации (разработке программы работы госорганов с человеком) и организации компенсации функциональных дефицитов человека — выполнении работы по обслуживанию.

Разработка системы началась в апреле 2018 года, а пилотный проект стартовал с июля в шести субъектах: Рязанской, Тульской, Псковской, Новгородской, Костромской и Волгоградской областях.

Согласно плану, во второй год реализации пилотного проекта количество регионов увеличится до 12, а на третий — до 18 субъектов.