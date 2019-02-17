Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.70

EUR 75.24

17 февраля Воскресенье

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Система долговременного ухода будет внедрена по всей России к 2022 году

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Система долговременного ухода будет внедрена по всей России к 2022 году Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Технологии долговременного ухода, апробированные в пилотных регионах, будут распространены по всей России к 2022 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в Сочи на форуме «Здоровое общество. На пути к цели: 80+».

По его словам, уже с 2020 года на систему долговременного ухода регионам будет выделено 2 млрд рублей. «Это очень серьезные деньги. Мы сможем обеспечить систему прежде всего такого выявления потребностей пожилых людей, это самое главное, чего сейчас не происходит», — приводит ТАСС его слова.

Проект по созданию системы долговременного ухода реализуют Министерство труда и социальной защиты РФ в партнерстве с фондом «Старость в радость» и Агентством стратегических инициатив. Работа системы заключается в выявлении граждан, которых система до этого не замечала, типизации (разработке программы работы госорганов с человеком) и организации компенсации функциональных дефицитов человека — выполнении работы по обслуживанию.

Разработка системы началась в апреле 2018 года, а пилотный проект стартовал с июля в шести субъектах: Рязанской, Тульской, Псковской, Новгородской, Костромской и Волгоградской областях.

Согласно плану, во второй год реализации пилотного проекта количество регионов увеличится до 12, а на третий — до 18 субъектов.

Теги: социальная политика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Уфимским врачам удалось спасти беременную женщину с инфарктом миокарда
Хирургам Республиканского кардиологического диспансера удалось спасти женщину, у которой на 33-34 неделе беременности произошел инфаркт миокарда. Уфи
«Берегите себя!». Радий Хабиров встретился с родными погибших интернационалистов-афганцев
Сегодня, 16 февраля, в уфимском Конгресс-холле «Торатау» врио главы Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжествах по случаю 30-летия вывода со
На трассе в Башкирии в ДТП погибли двое человек
Сегодня днем, 16 февраля в Салаватском районе республики на автодороге Кропачево-Месягутово-Ачит произошло ДТП, которое унесло жизни двоих человек. С
В Башкирии туристический поток в Аскынскую пещеру может стать таким же, как в Капову
Знаменитая Аскынская ледяная пещера, расположенная в Архангельском районе Башкортостана и переданная в аренду на 49 лет Русскому географическому обществ
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть