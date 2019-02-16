К 100-летию Башкирии музеи проведут акцию «Рождение Республики: история в лицах»

УФА, 16 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Национальный музей Башкортостана объявляет о проведении республиканской музейной акции «Рождение Республики: история в лицах», посвящённой 100-летию образования республики.

Акция пройдёт в государственных и муниципальных музеях в марте и октябре текущего года. В юбилейный год музеи презентуют личностное измерение истории региона с момента образования до нашего времени, познакомят жителей и гостей республики с выдающиеся личностями, стоявшими у истоков Башкирской автономии, с уроженцами родного края, совершившими военные подвиги и внёсшими значительный вклад в общественное, культурное и экономическое развитие края в период с 1919 по 2019 годы, говорят организаторы.

Музеи будут создавать новые тематические выставки, в рамках работы выставок – проводить тематические мероприятия. Тематические выставки могут работать с марта по октябрь 2019 года.

Акция направлена на гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодёжи, приобщение к истории и культуре Башкортостана и родного края.