Уфимский путешественник за 3 дня обошел в одиночку на лыжах Национальный парк «Башкирия»

Фото: Олег Чегодаев









Фото: Олег Чегодаев

УФА, 16 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимец Олег Чегодаев за три дня одиночного лыжного похода посетил самые красивые места национального парка «Башкирия». С 12 по 14 февраля он преодолел восемьдесят километров заснеженного пути.

Путешественник стартовал на Юмагузинском водохранилище, направился к знаменитой пещере Сумган через урочища Акаваз и Сакаска. Увидел карстовые озера Заячье и Калмаш, вода в которых из-за постоянного процесса карстообразования то исчезает, то появляется вновь. Впервые побывал на Кутук-Сумганском урочище, прошел через речной каньон Пятилистник — место, где река Нугуш огибает скалы под углом практически 360 градусов пять раз и выходит примерно там же, где и вошла. Добрался до ледяного водопада Куперля и финишировал на Нугушском водохранилище. Завершил круговой маршрут на кордоне Кургашлы вечером 14 февраля.

«Этим походом Олег, в первую очередь, стремился показать людям, что путешествовать можно не только по высокогорью Урала, — рассказали в нацпарке. — Красивы и удивительны также его предгорья, находящиеся на территории парка. По его словам, это один из самых насыщенных природными достопримечательностями кольцевой маршрут на Южном Урале. Он прекрасно подходит для опытных туристов, новичку же преодолеть такой путь окажется сложнее».

«За первые сутки прошёл 31 километр по водохранилищу, поверхность которого из-за сильных снегопадов и жгучих морозов покрылась наледью, — рассказал Олег. – Каждый день передвигался по 12 часов, ночевал в палатке. Самым трудным было пробивать себе дорогу по глубокому снегу и после тотального погружения в дикую природу вновь привыкать к ритмам городской жизни».

Фильм о лыжном походе путешественника можно будет увидеть на его YouTube-канале путешественника