Курултай Москвы возглавил молодой общественник Салават Ахмадуллин

Фото: Исполком Всемирного курултая башкир







Фото: Исполком Всемирного курултая башкир

УФА, 16 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Председателем региональной общественной организации «Курултай башкир Москвы» избран Салават Ахмадуллин. Отчетно-перевыборное заседание организации прошло сегодня в Полномочном представительстве Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации в Москве.

Избранный руководитель курултая является научным сотрудником Центра истории народов России и межэтнических отношений Института российской истории РАН и руководителем научно-просветительского направления культурного центра «Дар». Ранее организацию возглавляла Райса Сырлыбаева.

Члены общественной организации выбрали также двух заместителей председателя курултая. Ими стали Радмир Муфтахин и Ильдар Таулбаев. Переизбран исполком из 18 человек, активно участвующих в общественной жизни и вносящих вклад в сохранение и развитие родного языка и национальной культуры в столице страны. На заседании всеобщим голосованием определили 17 делегатов – участников V Всемирного курултая башкир, который пройдет 28-29 июня в Уфе.

Председатель Исполкома Всемирного курултая башкир Данир Гайнуллин рассказал о подготовке к масштабному съезду, о задачах, проектах обновленного состава аппарата курултая и необходимости в Москве башкирского культурного центра.

«Вопрос для Москвы очень актуален. Нужен башкирский дом, где национальные общественные организации могли бы собираться, репетировать, работать. Этот вопрос мы сообща, наверное, сможем решить», – сказал Данир Гайнуллин.